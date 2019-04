Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 7 APRLE 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRSPORTO FERROVIARIO, RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI POTENZIATA LA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, PER AGGEVOLARE LO SPOSTAMENTO DEGLI UTENTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE ROMICS CHE SI SVOLGERA OGGI A NUOVA FIERA DI ROMA

PER QUANTO RIGUARDA ILTRSPORTO PUBBLUICO, OGGI SARANNO DEVIATA O LIMITATE VARIE LINEE DI BUS E TRA E SARA’ CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO B DI COLOSSEO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMETO DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA, COMPETIZIONE ANNUAELE CON PARTENZA ED ARRIVO IN VIA DEI FORI IMPERIALI

DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral