Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 7 APRLE 2019 ORE 08:20 TOMMASO RENZI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SI INFORMA CHE PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE E RAFFICHE DI VENTO; IN CASO DI PIOGGIA SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA

PER QUANTO RIGURADA GLI EVENTI DI OGGI SUL TERRITORIO;

PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUMETTO ROMICS A NUOVA FIERA DI ROMA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI SARA’ PONTENZIATA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICNO AEROPORTO CON 20 CORSE AGGIUNTIVE.

CONCLUDIAMO RICORDANDO CHE OGGI ALLE 8.30 DELLA MATTINA INIZIERA LA 25° MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA, CON CONSUETA PARTENZA ED ARRIVO SU VIA DEI FORI IMPERIALI, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA SARANNO ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA SULL’INTERO TRACCIATO DELLA GARA, DEVIATE VARIE LINE DI TRAM E BUS E CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO B DI COLOSSEO

