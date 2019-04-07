Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 7 APRLE 2019 ORE 09:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCI PER LAVORI SU VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DELLA RISERVA NATURALE DI TOR CALDARA
CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA STRADA PROVINCIALE VIA NEMORENSE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI NEMI
ALL’EUR CONTINUANO I LAVORI DI ALESTIMENTO IN POREVISIONE DELLA GARA DI FORMULA E CHE SI TERRA’ SABATO 13 APRILE, DEVIATE DIVERSE LINEE DI BUS PER CONSENTIRE I LAVORI
CONCLUDIAMO RICORDANDO CHE OGGI SI TERRA’ LA 25° MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA, CON CONSUETA PARTENZA ED ARRIVO SU VIA DEI FORI IMPERIALI, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA SARANNO ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA SULL’INTERO TRACCIATO, DEVIATE VARIE LINE DI TRAM E BUS E CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO B DI COLOSSEO
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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