Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 09:30

CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCI PER LAVORI SU VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DELLA RISERVA NATURALE DI TOR CALDARA

CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA STRADA PROVINCIALE VIA NEMORENSE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI NEMI

ALL’EUR CONTINUANO I LAVORI DI ALESTIMENTO IN POREVISIONE DELLA GARA DI FORMULA E CHE SI TERRA’ SABATO 13 APRILE, DEVIATE DIVERSE LINEE DI BUS PER CONSENTIRE I LAVORI

CONCLUDIAMO RICORDANDO CHE OGGI SI TERRA’ LA 25° MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA, CON CONSUETA PARTENZA ED ARRIVO SU VIA DEI FORI IMPERIALI, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA SARANNO ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA SULL’INTERO TRACCIATO, DEVIATE VARIE LINE DI TRAM E BUS E CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO B DI COLOSSEO

