Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 7 APRLE 2019 ORE 10:20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO RALLENTAMETI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA DL MARE E LA ROMA-FIUMICINO

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI RIANO IN DIREZIONE DI MORLUPO

ALL’EUR CONTINUANO I LAVORI DI ALESTIMENTO IN POREVISIONE DELLA GARA DI FORMULA E CHE SI TERRA’ SABATO 13 APRILE, DEVIATE DIVERSE LINEE DI BUS PER CONSENTIRE I LAVORI

CONCLUDIAMO RICORDANDO CHE OGGI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA 25°MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA SONO STATI ISTITUITI VARI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SULLE VIE DEL CENTRO DELLA CAPITALE INTERESSATE DALLA COMPETIZIONE, E CHE PER IL TRASPORTO PUBBLCO SONO DEVIATE DIVERSE LINEE BUS E TRAM E CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO B DI COLOSSEO

DA TOMMASO RENZI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral