Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 11:30

SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PONTINA E LA ROMA-FIUMICINO

RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI RIANO IN DIREZIONE DI MORLUPO

SULLA CASILINA CODE IN ENRTAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI

ALL’EUR CONTINUANO I LAVORI DI ALESTIMENTO IN POREVISIONE DELLA GARA DI FORMULA E CHE SI TERRA’ SABATO 13 APRILE, DEVIATE DIVERSE LINEE DI BUS PER CONSENTIRE I LAVORI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSA LA STAZIONE DI GARDENIE DELLA METRO C IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, PER QUANTO RIGUARDA I TRENI IN DIREZIONE DI PANTANO LA FERMATA E ATTIVA

CONCLUDIAMO RICORDANDO CHE OGGI PER AGGEVOLARE IL TRANSITO DEGLI UTENTI DIRETTI ALLA FIERA DI ROMA PER L’EVENTO ROMICS, E’ STATO ATTIVATO UN POTENZIAMENTO DELLA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO CON L’AUMENTO DI 20 TRENI IN TRANSITO SULLA TRATTA

