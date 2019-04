Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 7 APRLE 2019 ORE 12:20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PONTINA E LA ROMA-FIUMICINO

SULLA CASILINA CODE IN ENRTAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO

TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PACONA E CECCHINA

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E PRATICA DI MARE SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

CHIUSA PER LAVORI LA STRADA PROVINCIALE VIA NEMORENSE ALL’ALTEZZA DI NEMI

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO CHIUSA LA STAZIONE DI GARDENIE DELLA METRO C IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, PER QUANTO RIGUARDA I TRENI IN DIREZIONE DI PANTANO LA FERMATA E ATTIVA

DA TOMMASO RENZI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral