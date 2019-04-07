Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 7 APRLE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGALRE SUL RACCORDO ANULARE, E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
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CHIUSA LA STAZIONE GARDENIE DELLA METRO C SOLO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
INFORMA STRADA DEI PARCHI
DEI POSSIBILI DISAGI CHE POTREBBERO VERIFICARSI QUESTA SERA DELLA ORE 18 ALLE 20. Durante lo sciopero, i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l’assenza degli addetti alla riscossione ai caselli.
PER I LAVORI: ALL’EUR CONTINUANO I LAVORI DI ALESTIMENTO IN PREVISIONE DELLA GARA DI FORMULA E CHE SI TERRA’ SABATO 13 APRILE, DEVIATE DIVERSE LINEE DI BUS PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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