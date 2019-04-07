Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN COMPLANARE
SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA C DEL METRO’, RISOLTO IL GUASTO TECNICO E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE GARDENIE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
STRADA DEI PARCHI INFORMA DEI POSSIBILI DISAGI CHE POTREBBERO VERIFICARSI AL CASELLO AUTOSTRADALE DI ROMA EST
QUESTA SERA DELLA ORE 18 ALLE 20
A CAUSA DELLO SCIOPERO, I VARCHI CON PAGAMENTO SOLO MANUALE POTRANNO ESSERE CHIUSI PER L’ASSENZA DEGLI ADDETTI ALLA RISCOSSIONE
CONTINUANO I LAVORI DI ALLESTIMENTO IN VISTA DELLA GRAN PREMIO DI FORMULA E A ROMA
GIÀ DEVIATE LE LINEE 703, 703L E 707.
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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