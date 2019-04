Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 7 APRLE 2019 ORE 13:20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA E PROSEGUENDO TRA LA VIA DEL MARE E LA ROMA-FIUMICINO

SULLA PORTUENSE CODE PER INCIDENTE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ATEZZA DI PONTE GALERIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSA LA STAZIONE DI GARDENIE DELLA METRO C IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, PER QUANTO RIGUARDA I TRENI IN DIREZIONE DI PANTANO LA FERMATA E ATTIVA

PER I LAVORI: ALL’EUR CONTINUANO I LAVORI DI ALESTIMENTO IN PREVISIONE DELLA GARA DI FORMULA E CHE SI TERRA’ SABATO 13 APRILE, DEVIATE DIVERSE LINEE DI BUS PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

CONCLUDIAMO RICORDANDO CHE OGGI PER AGGEVOLARE IL TRANSITO DEGLI UTENTI DIRETTI ALLA FIERA DI ROMA PER L’EVENTO ROMICS, E’ STATO ATTIVATO UN POTENZIAMENTO DELLA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO CON L’AUMENTO DI 20 TRENI IN TRANSITO SULLA TRATTA

DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

