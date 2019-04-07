Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA PONTINA DOVE E’ UN INCIDETNE LA CAUSA DELLE CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DEC IMA, IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, SEMPRE VERSO ROMA, ANCHE IN COMPLANARE
RICORDIAMO PER CHI RIENTRA A ROMA
CHE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI ROMA EST, DELLA STRADA DEI PARCHI
STRADA DEI PARCHI INFORMA POTREBBERO VERIFICARSI DEI DISAGI
QUESTA SERA DELLA ORE 18 ALLE 20
A CAUSA DELLO SCIOPERO
I VARCHI CON PAGAMENTO SOLO MANUALE POTRANNO ESSERE CHIUSI PER L’ASSENZA DEGLI ADDETTI ALLA RISCOSSIONE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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