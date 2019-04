Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2019 ORE 18.50 GINA PANDOLFO

SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPNACETO, IN DIREZIONE ROMA

DISAGI SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFCO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO ANCORA CODE DA PRIMA PORTA AL RACCORDO, VERSO ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO A SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

COSI’ PURE A CIVITAVECCHIA TRA VI ASANTA FERMINA E VIA ISONZO, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

