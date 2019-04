Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO ALLA NORMALITA’ SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO

PUNTI CRITICI

LA VIA PONTINA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

E LA ROMA-FIUMICINO, QUI CODE A TRATTI DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

INFINE STRADA DEI PARCHI INFORMA

DEI POSSIBILI DISAGI CHE POTREBBERO VERIFICARSI AL CASELLO AUTOSTRADALE DI ROMA EST

A CAUSA DI UNO SCIOPERO

CHE ANDRA’ AVANTI FINO ALLE ORE 20

I VARCHI CON PAGAMENTO SOLO MANUALE POTRANNO ESSERE CHIUSI PER L’ASSENZA DEGLI ADDETTI ALLA RISCOSSIONE

