Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO ALLA NORMALITA’ SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO
PUNTI CRITICI
LA VIA PONTINA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
E LA ROMA-FIUMICINO, QUI CODE A TRATTI DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
INFINE STRADA DEI PARCHI INFORMA
DEI POSSIBILI DISAGI CHE POTREBBERO VERIFICARSI AL CASELLO AUTOSTRADALE DI ROMA EST
A CAUSA DI UNO SCIOPERO
CHE ANDRA’ AVANTI FINO ALLE ORE 20
I VARCHI CON PAGAMENTO SOLO MANUALE POTRANNO ESSERE CHIUSI PER L’ASSENZA DEGLI ADDETTI ALLA RISCOSSIONE
ERA L’ULTIMA NOTIZIA
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
SEGUIRA’ UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
MA PRIMA ASTRAL INFOMOBILITA AUGURA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
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