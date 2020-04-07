Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI SUL RACCORDO, PRESENZA DI CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE PER CONSENTIRE LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, TUTTI I GIORNI, DA DOMANI 8 AL 19 APRILE, LA CIRCOLAZIONE SULLA ROMA-LIDO SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA. REGOLARE NELLA TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE.NELLA TRATTA INTERROTTA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS ORDINARIE 06, 061 E 064
MENTRE PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE NELLA GIORNATA DI DOMANI 8 APRILE LE CORSE NAVE SUBIRANNO DELLE MODIFICHE AL FINE DI POTER EFFETTUARE IL RIFORNIMENTO CARBURANTE PER LA NAVE QUIRINO. CONSULTARE I NOSTRI PROFILI SOCIAL O IL SITO INTERNET INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER MAGGIORI DETTAGLI
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VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
RICORDIAMO CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI. COTRAL HA INOLTRE SOSPESO TUTTE LE FERMATE ALL’INTERNO DEI COMUNI.
INFINE TRASPORTO AEREO, PER CONSENTIRE IL RIENTRO IN ITALIA AI CONNAZIONALI CHE SI TROVANO IN ALTRI PAESI, SU INDICAZIONE DELLA FARNESINA, LE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE PANORAMA E NEOS HANNO ATTIVATO VOLI SPECIALI.
DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral