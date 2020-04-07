Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2020 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA ABBIAMO CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA.
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE PER CONSENTIRE LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, TUTTI I GIORNI, DA DOMANI 8 AL 19 APRILE, LA CIRCOLAZIONE SULLA ROMA-LIDO SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA. REGOLARE NELLA TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE.NELLA TRATTA INTERROTTA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS ORDINARIE 06, 061 E 064
MENTRE PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE NELLA GIORNATA DI DOMANI 8 APRILE LE CORSE NAVE SUBIRANNO DELLE MODIFICHE AL FINE DI POTER EFFETTUARE IL RIFORNIMENTO CARBURANTE PER LA NAVE QUIRINO. CONSULTARE I NOSTRI PROFILI SOCIAL O IL SITO INTERNET INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER MAGGIORI DETTAGLI
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE A ROMA E’ IN CORSO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO, RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOTO MARITTIMO, A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE; GARANTINI SOLO QUELLI NAVE.
PER IL TRASPORTO AEREO, PER CONSENTIRE IL RIENTRO IN ITALIA AI CONNAZIONALI CHE SI TROVANO IN ALTRI PAESI, SU INDICAZIONE DELLA FARNESINA, LE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE PANORAMA E NEOS HANNO ATTIVATO VOLI SPECIALI.
RICORDIAMO INFINE CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI.
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DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA
Servizio fornito da Astral