Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2021 ore 08:15
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VIABILITÀ 2021 7 APRILE ORE 08:05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL
INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24 E A SEGUIRE ALTEZZA FLAMINIA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO
SU VIA FLAMINIA TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
E SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
SU VIA OSTIENSE TRA ACILIA E VITINIA
SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE
MWENTRE SU VIA PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA CINQUE PODERI SEMPR EI DIREZIONE ROMA
RIMANIAMO IN TEMA DI TRASPORTO
DA OGGI SONO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC .
SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO,
LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI,
SOPPRESSE LE LINEE S05 ED S10
IL SERVIZIO E’ ATTTIVO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA E DI RIETI
DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral