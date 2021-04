Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2021 ore 08:15

VIABILITÀ 2021 7 APRILE ORE 08:05 VALERIA VERNINI

SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24 E A SEGUIRE ALTEZZA FLAMINIA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO

SU VIA FLAMINIA TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

E SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA

SU VIA OSTIENSE TRA ACILIA E VITINIA

SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE

MWENTRE SU VIA PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA CINQUE PODERI SEMPR EI DIREZIONE ROMA

RIMANIAMO IN TEMA DI TRASPORTO

DA OGGI SONO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC .

SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO,

LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI,

SOPPRESSE LE LINEE S05 ED S10

IL SERVIZIO E’ ATTTIVO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA E DI RIETI

