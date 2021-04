Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2021 ore 12:30

VIABILITÀ 2021 7 APRILE ORE 12:20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE NELL’INTERA REGIONE SULE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE AD ECCEZIOEN DI CODE SU VIA AURELIA TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E RACCORDO DIREZIOEN ROMA ANCHE A CAUSA DI LAVORI

CODE PER INCIDENTE SU VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE TRA VIA LAURENTINA E VIA PONTIN A NELLE DUE DIREZIONI

TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA TRAM 19 FINO ALLE ORE 18 LIMITERA’ LE CORSE A VALLE GIUIIA ED E’ SOSTITUTITA DA BUS FINO A PIAZZA RISORGIMENTO E VICEVERSA CON UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO SU VIALE DELLE MILIZIE

INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ CHIUSURE E DEVIAZIONI, IN TUTTO IL QUADRANTE EUR.

DALLE 20,30 DELL’8 APRILE E FINO ALL’ALBA DEL 12, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE;

MENTRE PER LA SOLA GIORNATA DI VENERDÌ 9 APRILE PREVISTA LA CHIUSURA SUL RACCORDO DELL’USCITA PONTINA IN DIREZIONE EUR

DEVIATE DUNQUE LE LINEE DI BUS DI ZONA , COMPRESE LE S09 ED S15 DI ASTRAL SPA. CHIUSURE E DEVIAZIONI NON INFLUISCONO SULL’ATTIVITÀ VACCINALE ALL’HUB LA NUVOLA, IL CUI ACCESSO È SEMPRE CONSENTITO.

