Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2022 ORE 10:20 SARA SPANO’

IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE

CODE IN CARREGGIATA INTEENA TRA PRENESTINA E ANAGNINA

SUL TRATTO UBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST INDIREZIONE DELLA CAPITALE CAUSATE DA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIAL EST

ORA LE CONSOLARI

SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE

PROSEGUONO I LAVORI SU VIA PONTINA

CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

DA SABATO 9 APRILE LA ROMA-LIDO SARÀ RIATTIVATA SULL’INTERA TRATTA

PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

