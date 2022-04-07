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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2022 ore 10:30

di - 07 Aprile 2022 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2022 ORE 10:20 SARA SPANO’
    UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE
    CODE IN CARREGGIATA INTEENA TRA PRENESTINA E ANAGNINA
    SUL TRATTO UBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST INDIREZIONE DELLA CAPITALE CAUSATE DA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIAL EST
    ORA LE CONSOLARI
    SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
    CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
    PROSEGUONO I LAVORI SU VIA PONTINA
    CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
    DA SABATO 9 APRILE LA  ROMA-LIDO SARÀ RIATTIVATA SULL’INTERA TRATTA
    PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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