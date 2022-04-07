Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2022 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2022 ORE 10:20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE
CODE IN CARREGGIATA INTEENA TRA PRENESTINA E ANAGNINA
SUL TRATTO UBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST INDIREZIONE DELLA CAPITALE CAUSATE DA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIAL EST
ORA LE CONSOLARI
SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
PROSEGUONO I LAVORI SU VIA PONTINA
CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
DA SABATO 9 APRILE LA ROMA-LIDO SARÀ RIATTIVATA SULL’INTERA TRATTA
PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral