Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2022 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2022 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
MA VEDIAMO IN DETTAGLIO
SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRA PONTINA E TUSCOLANA
SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA E TRA NOMENTANA E A24
ORA LE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA E NOMENTANA NELL’ORDINE
TRA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN LOCALITA’ TOR LUPARA IN OGNI CASO NELLE DUE DIREZIONI
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, PERMANE RALLENTATO IL SERVIZIO IN DIREZIONE ROMA, LA CAUSA IL GUASTO A UN TRENO NEI PRESSI DI CASORIA
PER I TRENI IN VIAGGIO RITARDI SINO A 40 MINUTI E POSSIBILI VARIAZIONI DI PERCORSO
ORA GLI EVENTI
NELLE GIORNATE DI SABATO 9 E DOMENICA 10 APRILE TORNA LA FORMULA E NELLA CAPITALE
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO.
DA QUESTA SERA ALLE ORE 20.30 E SINO ALLE 05.30 DELLA MATTINA DELL’11 DI APRILE,
CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE E TRA VIA LAURENTINA E VIALE EUROPA.
CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral