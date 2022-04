Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2022 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

MA VEDIAMO IN DETTAGLIO

SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRA PONTINA E TUSCOLANA

SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA E TRA NOMENTANA E A24

ORA LE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA E NOMENTANA NELL’ORDINE

TRA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN LOCALITA’ TOR LUPARA IN OGNI CASO NELLE DUE DIREZIONI

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, PERMANE RALLENTATO IL SERVIZIO IN DIREZIONE ROMA, LA CAUSA IL GUASTO A UN TRENO NEI PRESSI DI CASORIA

PER I TRENI IN VIAGGIO RITARDI SINO A 40 MINUTI E POSSIBILI VARIAZIONI DI PERCORSO

ORA GLI EVENTI

NELLE GIORNATE DI SABATO 9 E DOMENICA 10 APRILE TORNA LA FORMULA E NELLA CAPITALE

PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO.

DA QUESTA SERA ALLE ORE 20.30 E SINO ALLE 05.30 DELLA MATTINA DELL’11 DI APRILE,

CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE E TRA VIA LAURENTINA E VIALE EUROPA.

CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO

DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral