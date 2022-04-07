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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2022 ore 16:30

di - 07 Aprile 2022 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2022 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    MA VEDIAMO IN DETTAGLIO
    SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRA PONTINA E TUSCOLANA
    SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA E TRA NOMENTANA E A24
    ORA LE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA E NOMENTANA NELL’ORDINE
    TRA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN LOCALITA’ TOR LUPARA IN OGNI CASO NELLE DUE DIREZIONI
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, PERMANE RALLENTATO IL SERVIZIO IN DIREZIONE ROMA, LA CAUSA IL GUASTO A UN TRENO NEI PRESSI DI CASORIA
    PER I TRENI IN VIAGGIO RITARDI SINO A 40 MINUTI E POSSIBILI VARIAZIONI DI PERCORSO
    ORA GLI EVENTI
    NELLE GIORNATE DI SABATO 9 E DOMENICA 10 APRILE TORNA LA FORMULA E NELLA CAPITALE
    PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO.
    DA QUESTA SERA ALLE ORE 20.30 E SINO ALLE 05.30 DELLA MATTINA DELL’11 DI APRILE,
    CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE E TRA VIA LAURENTINA E VIALE EUROPA.
    CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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