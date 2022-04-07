Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2022 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2022 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA
CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA DA FIORENTINI A TOR CERVARA, IN USCITA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
DISAGI SULLA VIA PONTINA QUI PER UN CANTIERE CHE COMPORTA LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO CODE TRA VIA DI PRATIC AE SPINACETO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, IL SERVIZIO IN PRECEDENZA RALLENTATO RISOLTO IL GUASTO A UN TRENO A CASORIA, E’ ORA IN GRADUALE RIPRESA
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO CITTADINO PER LE GARE DI FORMULA E
DA QUESTA SERA ALLE ORE 20.30 E SINO ALLE 05.30 DELLA MATTINA DELL’11 DI APRILE,
CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE E TRA VIA LAURENTINA E VIALE EUROPA.
CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral