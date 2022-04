Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 7 APRILE 2022 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA

CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA DA FIORENTINI A TOR CERVARA, IN USCITA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO

PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO CITTADINO PER LE GARE DI FORMULA E

DA QUESTA SERA ALLE ORE 20.30 E SINO ALLE 05.30 DELLA MATTINA DELL’11 DI APRILE,

CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE E TRA VIA LAURENTINA E VIALE EUROPA.

CONTESTUALMENTE LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO

DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

VENERDI’ 8 APRILE

Servizio fornito da Astral