Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO
CODE ANHE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE IN ENTRATA A ROMA
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA
CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
E SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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