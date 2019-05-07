Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E PONTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA APPIA E CASILINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA CASSIA CODE TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN INGRESSO A ROMA.
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA CODE ANCHE
SULLA FLMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARAI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE
SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANELLE
E SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E CORNELIA
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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