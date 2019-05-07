Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E PONTINA ANCHE PER INCIDNETE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO CODE TRA CASILINA E TIBURTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO
CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN INGRESSO A ROMA
SEMPRE IN INGRESSO A ROMA CODE ANCHE
SULLA FLMAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE
SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANELLE
SULL’ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE ED IL RACCORDO
E SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E CORNELIA
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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