Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILIAN E APPIA E TRA ARDEATINA E PONTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA E TR LA CASSIA BIS E LA TRIONFALE
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL RACCORDO
CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN INGRESSO A ROMA
SEMPRE IN INGRESSO A ROMA CODE ANCHE
SULLA FLMAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST
SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
E SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E CORNELIA
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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