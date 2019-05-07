Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILIAN E ARDEATINA E TRA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
INCOLONNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICNO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREIZONE DEL CETNRO
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOR CERVARA ED IL RACCORDO
CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN INGRESSO A ROMA
SEMPRE IN INGRESSO A ROMA CODE ANCHE
SULLA FLMAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST
E SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E CORNELIA
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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