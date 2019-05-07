Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILIAN E APPIA E TRA PONTINA E LA ROMA-FIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA AURELIA E LA ROMA-FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
INCOLONNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICNO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREIZONE DEL CETNRO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN INGRESSO A ROMA
SEMPRE IN INGRESSO A ROMA CODE
SULLA FLMAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST
E SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E CORNELIA
DA TOMMASO RENZI È TUTTO,
Servizio fornito da Astral