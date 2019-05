Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREIZONE DELLA TANGENZIALE EST

A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO INCOLONNAMENTO SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREIZONE DEL CENTRO

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIRZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA

CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREIZONE DEL CENTRO

SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA MENTANA E TOR LUPARA

