Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREIZONE DELLA TANGENZIALE EST
A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO INCOLONNAMENTO SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREIZONE DEL CENTRO
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIRZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREIZONE DEL CENTRO
SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA MENTANA E TOR LUPARA
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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