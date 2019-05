Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E APPIA

RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE SULLA CASSIA CODE NEI PRESSI DI SETTEVENE E DI POGGIO DELL’ERA IN DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E CECCHINA

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE

A LATINA RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE SULLA MONTI LEPINI TROVIAMO CODE A BORGO SAN MICHELE E A VALLE FIORETTA

