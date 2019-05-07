Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E APPIA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEMPRE SULLA CASSIA CODE NEI PRESSI DI SETTEVENE E DI POGGIO DELL’ERA IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E CECCHINA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE
A LATINA RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE SULLA MONTI LEPINI TROVIAMO CODE A BORGO SAN MICHELE E A VALLE FIORETTA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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