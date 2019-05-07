Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 16.20 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA
CODE ANCHE SU VIA TIBURTINA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
DISAGI ANCHE SULLA CASILINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI;
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA;
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI.
Servizio fornito da Astral