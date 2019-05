Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 17.05 ROSA GALATI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA,

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA

CODE ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO E NEI PRESSI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CODE A TRATTI ANCHE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DAL RACCORDO E NEI PRESSI DI TIVOLI TERME, VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SU VIA PRENESTINA CODE DAL RACCORDO A VIA DI TORRENOVA NEI DUE SENSI.

SU VIA CASILINA CODE A TRATTI DA TORRE MAURA A FINOCCHIO ANCHE QUI’ NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA;

DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E' TUTTO

