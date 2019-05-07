Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 17.05 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA,
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA
CODE ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO E NEI PRESSI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI ANCHE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DAL RACCORDO E NEI PRESSI DI TIVOLI TERME, VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA PRENESTINA CODE DAL RACCORDO A VIA DI TORRENOVA NEI DUE SENSI.
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI DA TORRE MAURA A FINOCCHIO ANCHE QUI’ NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA;
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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