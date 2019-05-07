Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 17.35 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO.
SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE ROMA, RESTANDO SULLA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO DIREZIONE FUORI ROMA
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA,
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA;
SU VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI DA TORRE MAURA A FINOCCHIO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SU VIA PRENESTINA CODE DAL RACCORDO A VIA DI TORRENOVA NEI DUE SENSI.
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI.
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