Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 18.05 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO.
UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA;
SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE ROMA, RESTANDO SULLA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO DIREZIONE FUORI ROMA
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA,
IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA, CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI DA TORRE MAURA A FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SU VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
TRAFFICO RALLENTATO SUL NODO DI ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE DI ROMA TERMINI, RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI.
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