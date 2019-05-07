Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 18.35 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO.
UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA;
SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE ROMA, RESTANDO SULLA PONTINA UN ALTRO INCIDENTE PREOVOCA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO DIREZIONE FUORI ROMA
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA,
IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA
DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
TRAFFICO RALLENTATO SUL NODO DI ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE DI ROMA TERMINI, RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI, RESTA ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI-FLAMINIO.
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI.
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