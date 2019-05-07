Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 19.05 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO.
UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA;
INCIDENTE RISOLTO SULLA PONTINA, PERMANGONO LE CODE TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA E TRA LAURENTINA E COLOMBO.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA,
DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO
SU VIA APPIA CI SONO CODE TRA CAVA DEI SELCI E FRATTOCCHIE IN USCITA, PIU’ AVANTI CODE IN PROSSIMITA’ DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
E’ TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO FERROVIARIO SUL NODO DI ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE DI ROMA TERMINI
RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI, RESTA ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI-FLAMINIO.
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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