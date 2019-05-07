Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 20.20 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SU VIA FALAMINIA SI RALLENTA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA
SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA AEROPORTO ROMA URBE E VILLA SPADA DIREZIONE RACCORDO
SU VIA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO IN USCITA
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INCIDENTE RISOLTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PERMANGONO LE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA;
SU VIA APPIA CI SONO CODE TRA CAVA DEI SELCI E FRATTOCCHIE IN USCITA, PIU’ AVANTI CODE IN PROSSIMITA’ DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
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PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI, RESTA ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI-FLAMINIO.
DA ROSA GALATI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral