Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 20.20 ROSA GALATI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SU VIA FALAMINIA SI RALLENTA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA

SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA AEROPORTO ROMA URBE E VILLA SPADA DIREZIONE RACCORDO

SU VIA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO IN USCITA

SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INCIDENTE RISOLTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PERMANGONO LE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA;

SU VIA APPIA CI SONO CODE TRA CAVA DEI SELCI E FRATTOCCHIE IN USCITA, PIU’ AVANTI CODE IN PROSSIMITA’ DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI, RESTA ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI-FLAMINIO.

DA ROSA GALATI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral