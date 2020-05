Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI

APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIEENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO.

CI SPOSTAMO SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA A CAUSA DI LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS; I CANTIERI COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SARANNO ATTIVI FINO AL PROSSIMO 24 MAGGIO.

RACCOMANDIAMO PRUDENZA INOLTRE A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE ROMA, ANCHE QUI INFATTI SONO IN CORSO LAVORI TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE.

RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO E’ IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

SU FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO,

LE METROPOLITANE INFATTI SARANNO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30, AD ECCEZIONE DELLA LINEA B DOVE IL SERVIZIO, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.

ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA , IN QUESTO CASO PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA. ATTIVE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO, LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE INTERROTTE

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

