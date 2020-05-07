Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SULLA FLAMINIA, CI SONO ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA A CAUSA DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS; I CANTIERI COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SARANNO ATTIVI FINO AL PROSSIMO 24 MAGGIO.
LAVORI A CURA DI ANAS ANCHE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA VERSO ROMA.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO, SONO IN CORSO INFATTI GLI INTERVENTI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO; POSSIBILI I RITARDI FINO A 20 MINUTI.
RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO E’ IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
SU FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO,
LE METROPOLITANE INFATTI SARANNO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30, AD ECCEZIONE DELLA LINEA B DOVE IL SERVIZIO, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.
ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA , IN QUESTO CASO PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA. ATTIVE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO, LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE INTERROTTE
PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral