Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 10:30

NON MIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA A CAUSA DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS; I CANTIERI COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SARANNO ATTIVI FINO AL PROSSIMO 24 MAGGIO.

SEMPRE PER LAVORI A CURA DI ANAS ABBIAMO CODE SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI; ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO, SONO IN CORSO INFATTI GLI INTERVENTI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO; POSSIBILI I RITARDI FINO A 20 MINUTI.

RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO E’ IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

