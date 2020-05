Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

SULLA FLAMINIA PERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA, E TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA, A CAUSA DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS. RICORDIAMO CHE I CANTIERI SARANNO ATTIVI FINO AL PROSSIMO 24 MAGGIO E COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

ANDIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, FINO AL 31 MAGGIO, RESTERÀ HIUSA LA SR 509 DI FORCA D’ACERO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL DAL KM 33+100 AL KM 34+500 CIRCA, SIAMO IN LOCALITÀ GALLINARO.

RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO E’ IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

