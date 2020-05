Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

SPOSTAMENTI MINIMI NON CI SONO, DUNQUE, PARTICOLARI CRITICITA’ SULL’INTERA RETE VIARA DEL TERRITORIO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL1 ORTE –ROMA PROSEGUONO I LAVORI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO

STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

LE METROPOLITANE SONO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 05.30 ALLE 23.30

AD ECCEZIONE DELLA LINEA C, DOVE IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA

SAN GIOVANNI-MALATESTA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA, NELLA TRATTA SOSPESA IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA DALLE FINO A FINE SERVIZIO

E SULLA LINEA B, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, ANCHE IN QUESTO CASO TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO “B” E “C” AL COLOSSEO.

INOLTRE, SABATO 9 E DOMENICA 10 MAGGIO, SEMPRE SULLA LINEA B, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO I BUS AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO

