Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE MINIMI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELLA VIA FLAMINIA DOVE CI SONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA PER LAVORI A CURA DI ANAS
GLI INTERVENTI COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
IL TERMINE E’ PREVISTO PER IL 24 MAGGIO.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA’
FINO AL 14 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA SULLA LINEA ROMA-NAPOLI, I TRENI PERCORRONO LE LINEE CONVENZIONALI CON MAGGIORI TEMPI DI VIAGGIO STIMATI FINO A 60 MINUTI
NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DEL 9, 10, 16, 17 MAGGIO I LAVORI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE, GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA E REGIONALI
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 13 GIUGNO
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ
E’ POSSIBILE INCONTRARE I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE
MENTRE E’ POSSIBILE IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral