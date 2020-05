Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA CASSIA QUALCHE RALLENTAMENTO IN LOCALITA’ LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SULLA PRENESTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NELLE DUE

LE ALTRE NOTIZIE

I LAVORI SULLA STRADA REGIONALE DI FORCA D’ACERO

SI TRATTA DI INTERVENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL CHE COMPORTANO LA CHIUSURA FINO AL 31 MAGGIO DAL KM 33+100 AL KM 34+500 CIRCA, SIAMO IN LOCALITÀ GALLINARO.

SEMPRE NELL’AMBITO DEI LAVORI

SULLA REGIONALE DI FIUGGI ASTRAL SPA STA ESEGUENDO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE

ALL’ALTEZZA DEL KM 61+00, IN PROSSIMITÀ DI CAVE

ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI.

RICORDIAMO CHE SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ

E’ POSSIBILE INCONTRARE I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE

MENTRE E’ POSSIBILE IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral