Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 18:15

di - 07 Maggio 2020 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PARTIAMO DALLA PRENESTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, NEI DUE SENSI
    CODE ANCHE SU VIA CASILINA IN LOCALITA’ FINOCCHI, NELLE DUE
    ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL1 ORTE –ROMA PROSEGUONO I LAVORI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO
    STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
    IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
    LE METROPOLITANE SONO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 05.30 ALLE 23.30
    AD ECCEZIONE DELLA LINEA C, DOVE IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA
    SAN GIOVANNI-MALATESTA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA
    E SULLA LINEA B, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, ANCHE IN QUESTO CASO TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO “B” E “C” AL COLOSSEO. 
    NELLE TRATTE SOSPESE IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA DALLE 21 A FINE SERVIZIO
    INOLTRE, SABATO 9 E DOMENICA 10 MAGGIO, SEMPRE SULLA LINEA B, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO I BUS AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO
    INIZIATA LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.
    SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ
    E’ POSSIBILE INCONTRARE I CONGIUNTI.
    RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE
    MENTRE E’ POSSIBILE IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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