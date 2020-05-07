Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DALLA PRENESTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, NEI DUE SENSI
CODE ANCHE SU VIA CASILINA IN LOCALITA’ FINOCCHI, NELLE DUE
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL1 ORTE –ROMA PROSEGUONO I LAVORI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO
STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
LE METROPOLITANE SONO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 05.30 ALLE 23.30
AD ECCEZIONE DELLA LINEA C, DOVE IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA
SAN GIOVANNI-MALATESTA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA
E SULLA LINEA B, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, ANCHE IN QUESTO CASO TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO “B” E “C” AL COLOSSEO.
NELLE TRATTE SOSPESE IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA DALLE 21 A FINE SERVIZIO
INOLTRE, SABATO 9 E DOMENICA 10 MAGGIO, SEMPRE SULLA LINEA B, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO I BUS AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO
INIZIATA LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.
SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ
E’ POSSIBILE INCONTRARE I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE
MENTRE E’ POSSIBILE IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral