Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 18:45

PARTIAMO DALLA CASSIA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

NEL COMPLESSO SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NON CI SONO AL MOMENTO CRITICITA’

ORA I CANTIERI,

LAVORI INTERESSERANNO QUESTA NOTTE LA A12 ROMA – TARQUINIA, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI VERIFICHE TECNICHE AL SOTTOVIA DELLA FERROVIA ROMA – PISA.

DALLE 20.00 ALLE 7.00 RESTERÀ, DUNQUE, CHIUSO IL CASELLO DI MACCARESE-FREGENE

IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA E CIVITAVECCHIA, E IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA E CIVITAVECCHIA

RESTIAMO NELL’AMBITO DEI LAVORI,

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROSEGUIRANNO FINO A SABATO 9 MAGGIO I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI NEW JERSEY. IN FASCIA ORARIA 21.00 – 5.00 CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE IMMETTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE. IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO DI TORRENOVA, IN USCITA OPPURE IMMETTERSI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE CASILINA, PER POI RIPRENDERE LA CARREGGIATA INTERNA, SEGUENDO LE INDICAZIONI PER L’INVERSIONE DI MARCIA.

INIZIATA LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.

SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ

E’ POSSIBILE INCONTRARE I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE

MENTRE E’ POSSIBILE IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.

