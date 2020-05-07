Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 19:15

di - 07 Maggio 2020 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NON CI SONO CRITICITA’ AL MOMENTO
    LE ALTRE NOTIZIE
    I CANTIERI
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, PERTANTO, E’ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO FINO ALLE ORE 5 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO, IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI
    IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA L’ENTRATA A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD O ALLA STAZIONE DI VALMONTONE SULLA ROMA-NAPOLI
    ANCORA LAVORI
    CHE INTERESSANO LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRA I KM 32+000 E 61+100.
    SI TRATTA DI INTERVENTI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL
    DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H
    IN FASCIA ORARIA 8.00 -19.00 TUTTI I GIORNI ESCLUSO I FESTIVI E PREFESTIVI
    TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 5 GIUGNO
    INFINE RICORDIAMO CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI.
    SONO COMUNQUE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
    RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE È, INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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