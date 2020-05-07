Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NON CI SONO CRITICITA’ AL MOMENTO
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I CANTIERI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, PERTANTO, E’ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO FINO ALLE ORE 5 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO, IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI
IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA L’ENTRATA A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD O ALLA STAZIONE DI VALMONTONE SULLA ROMA-NAPOLI
ANCORA LAVORI
CHE INTERESSANO LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRA I KM 32+000 E 61+100.
SI TRATTA DI INTERVENTI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL
DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H
IN FASCIA ORARIA 8.00 -19.00 TUTTI I GIORNI ESCLUSO I FESTIVI E PREFESTIVI
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 5 GIUGNO
INFINE RICORDIAMO CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI.
SONO COMUNQUE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE È, INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral