Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 19:45

APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

LAVORI SERALI DALLE ORE 21.00 SULLE METRO B E C DELLA METROPOLITANA

SULLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO.

E SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER CONSENTIRE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-AMBA ARADAM-COLOSSEO.

SULLE TRATTE INTERROTTE DALLE ORE 21 A FINE SERVIZIO, SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE.

I LAVORI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROSEGUIRANNO FINO A SABATO 9 MAGGIO.

IN FASCIA ORARIA 21.00 – 5.00 CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE IMMETTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE. IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO DI TORRENOVA, IN USCITA OPPURE IMMETTERSI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE CASILINA, PER POI RIPRENDERE LA CARREGGIATA INTERNA, SEGUENDO LE INDICAZIONI PER L’INVERSIONE DI MARCIA.

ANCORA LAVORI

CHE INTERESSANO LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRA I KM 32+000 E 61+100.

SI TRATTA DI INTERVENTI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL

DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H

IN FASCIA ORARIA 8.00 -19.00 TUTTI I GIORNI ESCLUSO I FESTIVI E PREFESTIVI

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 5 GIUGNO

INFINE RICORDIAMO CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI.

SONO COMUNQUE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE È, INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

