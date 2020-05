Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 7 MAGGIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA

PROSEGUONO I LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO, QUESTO SABATO 9 E DOMENICA 10 MAGGIO, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO BUS AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO.



ORA I LAVORSULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

PROSEGUIRANNO FINO A SABATO 9 MAGGIO.

IN FASCIA ORARIA 21.00 – 5.00 CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE IMMETTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE. IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO DI TORRENOVA, IN USCITA OPPURE IMMETTERSI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE CASILINA, PER POI RIPRENDERE LA CARREGGIATA INTERNA, SEGUENDO LE INDICAZIONI PER L’INVERSIONE DI MARCIA.

SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, PERTANTO, E’ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO FINO ALLE ORE 5 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO, IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA L’ENTRATA A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD O ALLA STAZIONE DI VALMONTONE SULLA ROMA-NAPOLI

INFINE RICORDIAMO CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI.

SONO COMUNQUE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE È, INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

