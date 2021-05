Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2021 ore 19:45

VIABILITÀ 7 MAGGIO 2021 ORE 1935 – FT

CODE PER LAVORI SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA PONZANO ROMANO E BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA.

CODE PER LAVORI ANCHE SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD IN DIREZIONE NORD STATALE AURELIA

ENTRANDO NELLA CAPITALE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIALE CASTRENSE E BIVIO A24 IN DIREZIONE DI QUESTO.

SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA ANCHE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 ROMA TERAMO

MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E TUSCOLANA

PER I TRASPORTI,

RICORDIAMO CHE E’ STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITà E ATAC

IL SERVIZIO È ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30. RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.

