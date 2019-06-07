Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 07 GIUGNO 2019 ORE 07.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALL’ARDEATINA
TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA SI STA IN FILA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGGIONA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA VIA DI FIORANELLO AL RACCORDO
ED INFINE SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA PREVISTA OGGI ALLE 12.00 LA RIAPERTURA AL KM 4+700 DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CURA DI ASTRAL SPA.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral