Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 07 GIUGNO 2019 ORE 08.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALL’ARDEATINA
IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E LA PISANA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA TERAMO E LA NOMENTANA
SI STA IN FILA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA VIA OSTIENSE IN ENTRATA CON CODE DA VIA DI ACILIA A VIA DI MEZZOCAMMINO
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CI SI INCOLONNA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE
TRAFFICATA LA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E IL RACCORDO VERSO LA CAPITALE
ED INFINE SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA PREVISTA OGGI ALLE 12.00 LA RIAPERTURA AL KM 4+700 IN LOCALITA SALTO DI FONDI DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CURA DI ASTRAL SPA.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
Servizio fornito da Astral